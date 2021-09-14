Дмитрий Певцов с добровольцами вышли на улицы СВАО с «Любовью» и «Правдой»

Фото: Андрей Летов

На улицах Северо-Востока Москвы 13 и 14 сентября прошел позитивный флешмоб. Народный артист России Дмитрий Певцов и добровольцы напомнили жителям СВАО о любви и правде.

Они прошли по округу с объемными буквами, выстраиваясь в слова «За любовь!» и «За правду!». Эти позитивные «живые» надписи можно было увидеть в общественных пространствах. Москвичи активно постили в свои аккаунты забавные фото.

По словам Дмитрия Певцова, именно любовь и правда вкупе с уважением к людям и Отечеству являются для него самыми важными.

— Мы с добровольцами — отметил Дмитрий Анатольевич, — своими призывами к любви и правде буквально «взъерошили» СВАО. Прошли по паркам, скверам и улицам. Мы считаем, что любой человек может стать значимым, если он за правду.

Как считает сотрудник компании «Проект-Н» Полина Анисимкова, с такими ценностями поспорить сложно. Она отметила, что люди устали от негатива и хотят слышать простые добрые слова.