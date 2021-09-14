Главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов выступил на форуме «Вся Россия — 2021»

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов выступил с лекцией на форуме «Вся Россия — 2021» во вторник, 14 сентября.

Юбилейный, XXV Форум современной журналистики проходит с 11 по 16 сентября 2021 года в Сочи.

В рамках своей лекции «Почему газета не умрет, или Как искать и найти эксклюзив» главред «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему газеты не утратили своей актуальности в современном мире, а также о том, как искать труднодоступную информацию.

В форуме принимают участие многие российские журналисты, а также иностранные специалисты.

Программа мероприятия состоит из встреч с экспертами, мастер-классов и круглых столов, где профессионалы медиаиндустрии делятся своим опытом и генерируют новые идеи.

Впервые в этом году в работе форума также приняли участие члены Академии российского телевидения.