Ученые из Японии обнаружили новые признаки деменции у пожилых

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученым из Окинавского института науки и технологии удалось выявить метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С этой целью они проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же числа здоровых пожилых людей, а также у молодых испытуемых из контрольной группы.

Им удалось обнаружить способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для проведения анализа. Измерение уровня содержания в крови 124 продуктов обмена веществ показало наличие 33 маркеров, изменение в концентрации которых связано с деменцией.

Так, содержание семи из них увеличивалось у пациентов со слабоумием, а 26 — уменьшилось. При этом 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, до этого не имели ассоциации с деменцией.

Метаболиты, чье содержание увеличивалось, обнаружили в плазме. Часть из них оказывает токсическое влияние на центральную нервную систему, что может быть причиной развития деменции, предположили специалисты.

Шесть метаболитов, чье содержание сокращалось, имелись в значительном количестве у здоровых пенсионеров. Они являются антиоксидантами, а остальные соединения используются организмом для защиты нейронов и доставки питательных веществ, отмечается на сайте журнала.