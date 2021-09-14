Заслуженный учитель РФ рассказал, почему урок идет 45 минут

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Урок в школе длится 45 минут, потому что дети могут максимально концентрироваться на учебе именно такое время, их не отвлекают физиологические или психологические потребности. Кроме того, учителям достаточно именно 45 минут, чтобы не только проверить знания детей, но и рассказать им новый материал. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

По его словам, согласно исследованиям ученых, с учетом разных параметров, физиологических и психологических, была определена норма урока — 45 минут.

— Степень утомляемости, степень восприимчивости, способность находиться в диалоге определяется этой нормой. В начальной школе урок продолжается меньше. Был опыт в разных школах, когда урок шел 40 минут. И чисто с педагогической точки зрения, не только по параметрам усвоения детьми материала, но и по структуре урока. Условно говоря, это опрос, повторение, изучение нового материала, закрепление нового материала. Вот 40 минут не хватает. И тут пять минут — очень важный период, — сказал учитель.

По его словам, конечно, некоторым учителям не хватает и 45 минут урока, а некоторые успевают повторить и освоить новый материал и за 30 минут. Однако норма в 45 минут идеальна с педагогической и психолого-медицинской сторон.

— И подкреплена традицией, — заключил Снегуров.