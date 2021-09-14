Хироманты объяснили, как определить будущее богатство по линиям на руке

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Понять, суждено ли человеку жить в богатстве, можно по его рукам. Хироманты дали советы, как определить, сулит ли будущее внушительное состояние.

Линия судьбы (Сатурна)

Эта линия находится под средним пальцем. Признаком того, что человек сможет добиться поставленных целей, является ее глубина и длина.

Линия радости (Аполлона)

Данный признак редко встречается у людей. Короткая линия располагается под безымянным пальцем, ее наличие — свидетельство того, что потенциал можно будет реализовать без особого труда.

Линия здоровья (Меркурия)

Индикатором наличия хорошего здоровья является линия Меркурия. Стоит обратить внимание на отсутствие разрывов, а также ее глубину и длину.

Денежный треугольник

Эта фигура формируется из линий головы, судьбы и здоровья. Если в ней есть прямой угол и нет разрывов, то человек определенно сможет приумножить состояние.

Знак рыбы

Он находится, как правило, в подпальцевой зоне рядом с основными фалангами. Внешне знак напоминает изображение рыбы и является гарантией будущего богатства и популярности.

Петля раджи

Редкий знак служит своеобразным маркером, который позволяет отнести человека к потомкам королевских семей. Петля, как уверяют хироманты, будет притягивать деньги к человеку как магнит.

Треугольник наследства

Данную фигуру смогут увидеть у себя на ладони те, кто получит в будущем приличное наследство. Чем выше она находится на линии жизни, тем раньше заветная сумма окажется в руках человека.

Звезда на холме Нептуна

Маленький значок позволяет распознать тех, кому без труда достаются легкие деньги. Такие люди способны выиграть в лотерею или внезапно получить наследство.

Пхала рекха («рисовое зернышко»)

Этот знак стоит искать на сгибе двух фаланг большого пальца. Важно, чтобы на нем не было никаких разрывов, отмечает Пятый канал.