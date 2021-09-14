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Apple представила на презентации новые планшеты iPad и iPad mini

Иван Юминов

Технологии
Apple представила на презентации новые планшеты iPad и iPad mini
Фото: Apple

Компания Apple в рамках презентации устройств представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini.

Базовая модель осталась в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получила множество изменений. Так, на нее установили процессор Apple A13, а также улучшили фронтальную камеру до 12 мегапикселей и добавили поддержку активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена в США на него составит 329 долларов, в продажу планшет поступит на следующей неделе. iPad mini внешне стал напоминать iPad Pro, также у него увеличили экран до 8,3 дюйма. Инженеры добавили в планшет поддержку 5G и USB-С, цена на гаджет стартует от 499 долларов.

Apple также представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 7. Их корпус стал тоньше, при этом экран был увеличен.

Компания уверяет, что новые Watch являются наиболее крепкими часами в ее истории. Они, согласно данным производителя, выдерживают погружение на глубину 50 метров.

Среди изменений — новая зарядная станция, которая теперь работает с разъемом USB-C. Стартовая цена в США на них составит 400 долларов, отмечается на сайте Apple.

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