ВДНХ пригласила московских школьников на увлекательные занятия

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильоны, музеи и лаборатории ВДНХ подготовили для школьников учебные и развлекательные мероприятия, которые будут включать выставки, экскурсии, уроки и мастер-классы. Желающие принять участие в проекте «Классная программа» уже могут подать заявку.

Участвовать в проекте могут исключительно организованные группы школьников в сопровождении взрослых, в каждой из которых должно быть не менее 10 человек. Программы подготовлены по таким предметам, как русский язык, история, литература, химия, физика, окружающий мир, биология, технология и творческим дисциплинам.

Ученики первых-третих классов, увлекающиеся звездами, могут посетить программу «Космос: от мечты до ракеты». Участники пройдут квест в центре «Космонавтика и авиация» и побывают в интерактивном музейном комплексе «Буран».

Интересующимся природой детям будет интересна программа «Ученье — цвет!». Она рассчитала на учеников с первого по четвертый класс

Программа «Как мы пишем. От кириллицы до эмодзи» для школьников с четвертого по шестой класс позволит узнать, какие материалы использовали для письма во время правления Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Петра Великого и как украшали книги.

Учащихся с четвертого по девятый класс приглашают на программу «История побед: XX век за два часа», благодаря которой они познакомятся с архитектурой ВДНХ и культурой народов России.

Участники программы «Время открытий» смогут придумать сюжеты для комиксов и научатся рисовать их.

Старшеклассников может заинтересовать программа «ВДНХ особого назначения», посвященная истории ВДНХ и развитию отечественного транспорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.