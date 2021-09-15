Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВДНХ пригласила московских школьников на увлекательные занятия

Анастасия Колоскова

Город
ВДНХ пригласила московских школьников на увлекательные занятия
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильоны, музеи и лаборатории ВДНХ подготовили для школьников учебные и развлекательные мероприятия, которые будут включать выставки, экскурсии, уроки и мастер-классы. Желающие принять участие в проекте «Классная программа» уже могут подать заявку.

Участвовать в проекте могут исключительно организованные группы школьников в сопровождении взрослых, в каждой из которых должно быть не менее 10 человек. Программы подготовлены по таким предметам, как русский язык, история, литература, химия, физика, окружающий мир, биология, технология и творческим дисциплинам.

Ученики первых-третих классов, увлекающиеся звездами, могут посетить программу «Космос: от мечты до ракеты». Участники пройдут квест в центре «Космонавтика и авиация» и побывают в интерактивном музейном комплексе «Буран».

Интересующимся природой детям будет интересна программа «Ученье — цвет!». Она рассчитала на учеников с первого по четвертый класс

Программа «Как мы пишем. От кириллицы до эмодзи» для школьников с четвертого по шестой класс позволит узнать, какие материалы использовали для письма во время правления Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Петра Великого и как украшали книги.

Учащихся с четвертого по девятый класс приглашают на программу «История побед: XX век за два часа», благодаря которой они познакомятся с архитектурой ВДНХ и культурой народов России.

Участники программы «Время открытий» смогут придумать сюжеты для комиксов и научатся рисовать их.

Старшеклассников может заинтересовать программа «ВДНХ особого назначения», посвященная истории ВДНХ и развитию отечественного транспорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
ВДНХшкольникиСпециальная программа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте