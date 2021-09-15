Памятная доска Николаю Губенко появилась в ЮЗАО

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Торжественное открытие памятной доски артисту, режиссеру и депутату Московской городской думы Николаю Губенко прошло на юго-западе Москвы. В нем принял участие академик РАН Александр Румянцев.

— Сегодня по инициативе жителей на фасаде дома № 2, корпус 1, по улице Гарибальди появилась памятная доска артисту, режиссеру и депутату Московской городской думы Николаю Губенко. Это очень важное событие для района, — сообщил журналистам Румянцев на открытии.

Он напомнил, что рядом располагалась общественная приемная Губенко.

Как сообщалось, местные жители обратились с просьбой увековечить память артиста к префекту Юго-Западного административного округа Москвы Олегу Волкову. По их словам, они помнят о результатах деятельности Губенко и очень благодарны ему за неравнодушие к проблемам района, поэтому хотят установить в память о нем мемориальную доску. Румянцев поддержал инициативу москвичей.

Николай Губенко был последним министром культуры СССР, депутатом Государственной думы двух созывов, депутатом Московской городской думы четырех созывов. Зрителям Губенко запомнился как режиссер и сценарист легендарных советских фильмов.