Сомнолог рассказал о связи постковидного синдрома и ночных кошмаров

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Переболевшие коронавирусом при постковидном синдроме могут сталкиваться с бессонницей, ночными кошмарами и другими нарушениями сна. Все расстройства поддаются лечению, главное — не решать проблему самостоятельно, а обращаться к врачам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Согласно исследованиям ученых, у определенной категории граждан, перенесших COVID-19, возникают расстройства сна. Их взаимосвязь с болезнью, по словам врача, объясняется достаточно просто.

— Во-первых, это может быть связано не с самой инфекцией, а со стрессовой ситуацией. По сути, такое посттравматическое стрессовое расстройство. Хотя оно немножко по-другому категоризуется, причины там другие, но для многих людей это большой стресс. Второе — терапия, которая проводилась при ковиде, может ухудшать и соматическое состояние, и приводить к ухудшению сна, — рассказал Калинкин.

Третья причина нарушения сна — определенные и достаточно специфические изменения в организме при коронавирусе, как и при многих вирусных инфекциях. Все расстройства в большинстве случаев устранимы, подчеркнул врач. При этом решать проблему с ночными кошмарами или бессонницей нельзя снотворными препаратами. Нужно обращаться за помощью к специалисту.

— Здесь очень важно выявить конкретную причину нарушения сна, потому что сейчас уже описано более 80 видов нарушений, — заключил врач.