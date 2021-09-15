Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сомнолог рассказал о связи постковидного синдрома и ночных кошмаров

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМздоровье
Общество
Сомнолог рассказал о связи постковидного синдрома и ночных кошмаров
Фото: pixabay.com/ru

Переболевшие коронавирусом при постковидном синдроме могут сталкиваться с бессонницей, ночными кошмарами и другими нарушениями сна. Все расстройства поддаются лечению, главное — не решать проблему самостоятельно, а обращаться к врачам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Согласно исследованиям ученых, у определенной категории граждан, перенесших COVID-19, возникают расстройства сна. Их взаимосвязь с болезнью, по словам врача, объясняется достаточно просто.

— Во-первых, это может быть связано не с самой инфекцией, а со стрессовой ситуацией. По сути, такое посттравматическое стрессовое расстройство. Хотя оно немножко по-другому категоризуется, причины там другие, но для многих людей это большой стресс. Второе — терапия, которая проводилась при ковиде, может ухудшать и соматическое состояние, и приводить к ухудшению сна, — рассказал Калинкин.

Третья причина нарушения сна — определенные и достаточно специфические изменения в организме при коронавирусе, как и при многих вирусных инфекциях. Все расстройства в большинстве случаев устранимы, подчеркнул врач. При этом решать проблему с ночными кошмарами или бессонницей нельзя снотворными препаратами. Нужно обращаться за помощью к специалисту.

— Здесь очень важно выявить конкретную причину нарушения сна, потому что сейчас уже описано более 80 видов нарушений, — заключил врач.

Читайте также:
постковидный синдромКоронавирусэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте