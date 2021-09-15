Дмитрий Саблин: Открыли дорогу от Московского до станции метро «Филатов Луг»

Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы РФ / Фото: Семен Василевич

Запущено движение по дороге от города Московский до станции метрополитена «Филатов Луг». Это позволит жителям в часы пик значительно сократить время в пути, сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

— Новая дорога для жителей Московского — знаковый объект. Была задача открыть ее в третьем квартале 2021 года. И мы ее выполнили. От Московского до станции метро «Саларьево» всего семь километров, но по пробкам в час пик жители преодолевают их в среднем за полтора часа. Время в пути по новой дороге до станции метро «Филатов Луг» составит всего пять минут. По этому пути пойдет и новый маршрут общественного транспорта, который соединит 1-й и 3-й микрорайоны, а также «Первый Московский» город-парк, — сказал Дмитрий Саблин.

Парламентарий отметил особую значимость нового шоссе и напомнил, что в прошлом году был также открыт дополнительный выезд на Киевское шоссе в сторону МКАД.

— Не менее важными являются задачи по организации движения внутри Московского, схема которого уже проработана с учетом мнения жителей, а начало работ в рамках проекта намечено на 2022 год, — перечислил Дмитрий Саблин.

Врач Наталия Андрусенко напомнила, что транспортные артерии также значимы, как сосуды в теле человека.

— Сегодня жизнь и здоровье пациента часто зависят только от того, как быстро приедет скорая помощь на место. В ТиНАО еще есть над чем работать в этом плане, — убеждена специалист.

Гражданский журналист Сергей Богатов полагает, что именно строительство дорог — это первостепенная задача для Новой Москвы.

— На создаваемый сначала транспортный каркас нужно потом нанизывать предприятия, жилье, социальные объекты, — уверен он.