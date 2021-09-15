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Пистолет и топор: в Подмосковье семейная пара решила устроить разборки на дороге в духе 90-х

Михаил Алимов

Происшествия
Пистолет и топор: в Подмосковье семейная пара решила устроить разборки на дороге в духе 90-х
Фото: Pixabay

В ходе дорожного конфликта на трассе М2 в городском округе Серпухов пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в среду, 15 сентября.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась 39-летняя жительница Рузы и сообщила, что на трассе М2 у нее с водителем грузового транспортного средства произошел конфликт. В результате инцидента последний разбил лобовое стекло ее автомобиля.

Позже в отдел полиции обратился водитель грузового автомобиля. Он просил привлечь к ответственности водителя и пассажирку автомашины, которые в ходе конфликта выражались в его адрес грубой нецензурной бранью, угрожали пистолетом и топором.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

В ведомстве отметили, что водитель грузовика также обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами, по предварительной информации, полученными вследствие распыления неизвестного вещества из газового баллончика.

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