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Эксперт рассказал, как сделать освоение Луны экономически выгодным

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эксперт рассказал, как сделать освоение Луны экономически выгодным
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Развитие лунных программ в разных странах мира может стать экономически выгодным направлением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

— Дело в том, что сейчас космонавтика находится на том этапе, что нужно переходить от научных исследований Луны к использованию ее ресурсов. Вода, в составе которой кислород и водород, — топливо для ракет. На Землю возить это невыгодно, а вот в космосе использовать — вполне, особенно в дальнейшей перспективе, — отметил специалист.

По его словам, на освоение спутника Земли уже нацеливаются США и Китай. Вполне возможно, что через некоторое время кто-то из них создаст там базу и полигон для обработки лунного грунта, в котором есть очень много полезных ресурсов.

В перспективе это позволит лучше осваивать просторы дальнего космоса, в том числе и во время пилотируемых полетов.

— Чем дальше забираешься, тем тяжелее нужны ракеты с Земли, а если слетать на Луну, там заправиться и полететь к Марсу, например, это уже будет удобнее и дешевле, — заключил эксперт.

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