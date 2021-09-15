Выставка «Цукими: Созерцание Луны» открылась в Российской государственной библиотеке

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Российская государственная библиотека представляет выставку «Цукими: Созерцание Луны», посвященную традиционному японскому одноименному празднику.

В Японии существует традиция отмечать праздник Цукими. Считается, что в этот период времени Луна особенно прекрасна.

Посетители увидят альбомы и книги на японском и китайском языках, от старопечатных до современных. В том числе уникальное издание «Манги» Кацусики Хокусая — одна из главных работ в творческом наследии самого известного японского художника. Здесь же представлена старопечатная книга автора Акидзато Рито «Мияко мэйсе дзуэ», изданная в Киото в 1787 году. Особое место в экспозиции занимают переводы на русский язык японских хайку, посвященных Луне.

Визуальный ряд выставки связан с работами художницы Аллы Соловьевой, на картинах которой изображены неотъемлемые атрибуты праздника Цукими: ночные пейзажи, животные и птицы, герои японского фольклора, осенние травы.

В рамках выставки 16 сентября пройдет лекция «Японский календарный миф», а 25 сентября состоится мастер-класс «Созерцание Луны».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.