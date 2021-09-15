Хиты Синатры, Гершвина и японских мультфильмов: ВДНХ пригласила на концерты

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны с 16 по 19 сентября приглашает посетителей на концерты в павильоне Азербайджанской Республики, Доме культуры и Зеленом театре. Зрители услышат хиты Эллы Фитцджеральд, Фрэнка Синатры и Джорджа Гершвина, произведения современного композитора Людовико Эйнауди, мелодии из японских мультфильмов.

В четверг, 16 сентября, в оранжерее павильона Азербайджанской Республики со специальной акустической программой выступит дуэт «Обе две». А затем в Доме культуры прозвучат джазовые хиты в исполнении Trio Forte Bella. Гостей ждут яркие импровизации и премьера эксклюзивных аранжировок.

На следующий день в оранжерее состоится концерт «Сны Миядзаки». Слушателям представят мелодии из мультфильмов «Ходячий замок», «Навсикая из Долины ветров», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» знаменитого японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

В субботу, 18 сентября, в оранжерее выступит отечественный соул-джаз-фанк-проект «Квартал», объединяющий в своем творчестве джаз и ритмы латино, диско и лирическую поэзию.

В воскресенье на выставке состоится два концерта: в оранжерее пройдет концерт «Утро в Гаване» в исполнении Cinematic Lady & Willie Key, а на сцене Зеленого театра прозвучат шедевры итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении Simple Music Ensemble.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.