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Россия раскритиковала требование пускать в зал ГА ООН людей с вакцинацией

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Россия раскритиковала требование пускать в зал ГА ООН людей с вакцинацией
Фото:kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Россия выступает решительно против требования пускать в зал Генассамблеи (ГА) ООН только людей, предоставивших доказательства вакцинации от коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в среду, 15 сентября.

— Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка, — написал он в письме генеральному секретарю ООН, председателю ГА и всем постпредам.

Россия, по его словам, придает большое значение необходимости соблюдения мер по COVID-19. При этом данная инициатива является дискриминационной мерой и будет противоречить соглашению между ООН и США о штаб-квартире от 1947 года, подчеркнул дипломат.

Власти Нью-Йорка требуют, чтобы делегаты и сотрудники предоставляли свидетельство о прививке при входе в зал ГА. Председатель 76-й сессии Абдулла Шахид в ответ на письмо мэра города написал, что поддерживает эти меры.

В связи с этим Небензя запросил срочного заседания Генассамблеи в четверг, 16 сентября. На нем постпред предлагает обсудить требование властей города к делегатам, отмечает РИА Новости.

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