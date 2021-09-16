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Петр Бирюков: в Парке Горького провели восстановительные работы после оползня из-за ливней

Василиса Чернявская 

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Петр Бирюков: в Парке Горького провели восстановительные работы после оползня из-за ливней
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта, — отметил Бирюков. — В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда.

Заместитель мэра рассказал, что вначале необходимые работы провели на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной, в частности, выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Для исключения дальнейшего сползания грунта обновили ливневую систему — сделали дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец.

Петр Бирюков: в Парке Горького провели восстановительные работы после оползня из-за ливнейФото: Комплекс городского хозяйства

Летом выполнялись сезонные работы по благоустройству территории, в рамках которых склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что склон на Пушкинской набережной восстановили после оползня с помощью матрацев Рено.

— Эта конструкция представляет собой разновидность габионов, но большего размера, для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы, — пояснил Петр Бирюков. — Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям.

Комплекс работ был проведен у Андреевского пруда в Нескучном саду — на набережной восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, поставили современные опоры освещения.

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