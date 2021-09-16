Врач назвал самую частую причину осенних кошмаров

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Ночные кошмары чаще снятся в душных квартирах, а также в помещениях, где повышена влажность воздуха. Последнее с началом отопительного сезона россиянам не грозит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин. Наоборот, по его словам, влажность воздуха в квартирах резко падает, а нормализовать ее поможет увлажнитель воздуха.

— Повышение температуры, как и высокая влажность, влияет на качество и структуру сна человека. И более частые проявления — кошмарные сновидения, — рассказал врач.

Собеседник «ВМ» отметил, что в России большинство людей живут в помещениях с центральным отоплением, где в период отопительного сезона влажность воздуха понижена. Поэтому использование домашних увлажнителей воздуха нормализует влажность в жилище, устраняет ее недостаток.

— Увлажнители можно использовать, и это очень важно особенно, когда включают центральное отопление. Влажность резко падает до двадцати процентов, а иногда и ниже. А норма — от 40 до 70 процентов, — заключил врач.