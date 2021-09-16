Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал самую частую причину осенних кошмаров

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМздоровье
Общество
Врач назвал самую частую причину осенних кошмаров
Фото: Pexels

Ночные кошмары чаще снятся в душных квартирах, а также в помещениях, где повышена влажность воздуха. Последнее с началом отопительного сезона россиянам не грозит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин. Наоборот, по его словам, влажность воздуха в квартирах резко падает, а нормализовать ее поможет увлажнитель воздуха.

— Повышение температуры, как и высокая влажность, влияет на качество и структуру сна человека. И более частые проявления — кошмарные сновидения, — рассказал врач.

Собеседник «ВМ» отметил, что в России большинство людей живут в помещениях с центральным отоплением, где в период отопительного сезона влажность воздуха понижена. Поэтому использование домашних увлажнителей воздуха нормализует влажность в жилище, устраняет ее недостаток.

— Увлажнители можно использовать, и это очень важно особенно, когда включают центральное отопление. Влажность резко падает до двадцати процентов, а иногда и ниже. А норма — от 40 до 70 процентов, — заключил врач.

Читайте также:
бессоницаэкспертыВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте