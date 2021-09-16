Выставка «Живое вещество» открылась в Новой Третьяковке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственная Третьяковская галерея совместно с Политехническим музеем и галереей «Триумф» представляют экспериментальную выставку «Живое вещество». Проект направлен на художественное осмысление изменений, происходящих в экосистеме планеты, и роли человека в этих процессах.

В экспозиции представлены произведения, выполненные в различных техниках и жанрах: объекты и фотографии, иммерсивные инсталляции и скульптуры, видео- и звуковые инсталляции.

Посетители увидят более 300 произведений 55 художников из России, Швеции, Дании, США, Франции, Голландии, Финляндии, Японии, Италии, Турции.

Специально для выставки российские художники Ирина Корина, Анастасия Потемкина, Алексей Мартинс, Виталиий Барабанов создали одиннадцать новых масштабных проектов. Ряд важных видеоинсталляций выставки будут интегрированы в городскую среду и показаны на медиаэкране в Москва-Сити.

Зрители посмотрят на мир с позиции подземных обитателей, проникнут в микромир невидимых обычным зрением существ или увидят окружающий ландшафт с высоты птичьего полета. Искусство дает возможность нам стать обитателями малознакомой среды, получить принципиально новый для человека опыт.

Выставка продлится до 10 октября, сообщается на сайте галереи.