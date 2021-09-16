Специалист рассказал, какая трава поднимает настроение

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Осенью многие россияне чувствуют снижение активности и ухудшение настроения. Исправить ситуацию поможет специальная настойка — девясиловое вино. О том, как правильно его готовить и употреблять для повышения тонуса, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

— Это средство известно давно, а сейчас просто не пользуется достаточным вниманием. Девясиловое вино очень хорошо взбадривает организм, особенно в осенний период. Для его изготовления требуется свежий корень девясила, который сейчас самое время выкопать. Достаточно одной столовой ложки натертого корня на пол-литра красного сухого вина. Прогреваем его 10 минут на водяной бане (можно немного проварить корень) и закупориваем в бутылку. Нужно выпивать по столовой ложке каждое утро. Осенью, когда снижается активность, можно даже три раза в день. Курс проводится на протяжении трех–четырех недель, — поделился специалист.

По словам Юровского, если нет свежего корня девясила, в аптеке можно купить высушенный. В таком случае его отваривают в той же пропорции. Корень девясила понижает кислотность, а вино, за счет своих органических свойств, повышает ее. Поэтому людям с низкой кислотностью такой напиток будет вдвойне полезен, уточнил травник.

А тому, у кого кислотность повышенная, нужно из корня девясила сделать настойку или просто заварить его без добавления вина. Как заключил эксперт, хотя у этого растения и неприятный горьковатый привкус, зато его эффект ярко ощущается, особенно у людей пожилого возраста.