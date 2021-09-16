Поисковики нашли собаку Еву, потерявшуюся в аэропорту Домодедово

Фото: Telegram BAZA

Поисковики нашли собаку Еву, которая потерялась во время погрузки в аэропорту Домодедово. Об этом рассказали в четверг, 16 сентября, в пресс-службе Московского аэропорта Домодедово.

Еву 10 сентября поместили в переноску и сдали в багаж, однако по прилете хозяева не получили питомца, так как собака осталась в Домодедове.

После продолжительных поисков хозяйка собаки передала свою толстовку специалистам, после чего они выманили собаку по запаху владелицы.

— Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом, — пояснили в пресс-службе.

План специалистов сработал. Собака вышла к переноске, после чего владелица накормила ее и забрала домой, передает РИАМО.