Названы самые дорогие в обслуживании автомобили

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Автомобили премиальных брендов в процессе эксплуатации обходятся дороже своим владельцам. На расходы также сильно влияют возраст и класс машины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Специалист подчеркнул, что затраты при обслуживании авто зависят от политики производителя.

— Автомобили премиум-марок дороже в обслуживании из-за высокой стоимости нормо-часа. Выше цена комплектующих, эти автомобили сложнее устроены и требуют более частого ремонта, — пояснил Гудков.

Он отметил, что к таким премиальным компаниям относится «большая немецкая тройка»: BMW, Audi и Mercedes. В качестве других примеров таких производителей можно привести Volvo, Infiniti, Jaguar Land Rover и Jenesis.

При этом, по мнению эксперта, среди производителей бюджетных авто нет явных лидеров в вопросе дороговизны обслуживания.

Гудков подчеркнул, что любые авто, обладающие сложной конструкцией, также требуют повышенных расходов.

— Полноприводный кроссовер будет обходиться своему владельцу дороже, чем более простой автомобиль. Все узлы, включая колеса, на таких авто достаточно большие, из-за чего повышается нагрузка на трансмиссию и подвеску, — рассказал специалист.

Наиболее экономичным, заметил эксперт, будет небольшой и как можно менее укомплектованный автомобиль.

Однако на расходы влияют не только бренд и класс, но и возраст авто, подчеркнул специалист.

— Старые автомобили, как правило, чаще требуют ремонта. Однако в случае с каждым автомобилем все индивидуально, — отметил эксперт.

При покупке подержанного авто стоит оценить, не будут ли расходы на его обслуживание значительно превышать содержание новой машины, заключил Гудков.