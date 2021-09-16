Вассерман принес в онкоцентр имени Блохина «Коробки храбрости»

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Известный российский публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман стал участником благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводит фонд «Чистые души». Эрудит принял участие в церемонии передачи собранных фондом игрушек для маленьких пациентов центра, которые вынуждены ежедневно проходить болезненные процедуры, без которых невозможно выздоровление.

Цель организаторов акции — приободрить и поощрить маленьких пациентов Онкологического центра имени Н. Н. Блохина, которые проходят лечение в больнице. Президент благотворительного фонда «Чистые души» Марина Нетребко рассказала, что «Коробки храбрости» собирались несколько месяцев. Эти коробки установят в процедурных кабинетах, где каждый раз, когда ребенок проходит неприятную медицинскую процедуру, он может выбрать себе игрушку в награду за проявленные смелость и отвагу.

— Отдельно нужно отметить, что понятие «Коробка храбрости» в данном случае очень уместно. Потому что значительная часть болезней, с которыми борются здесь, сравнительно новые для детей. Поэтому каждую процедуру приходится отрабатывать заново. И эти храбрые пациенты здесь сражаются не только за свое здоровье, но и за здоровье других детей, которым еще предстоит пройти этот путь, — отметил Анатолий Вассерман.