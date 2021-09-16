«Жизнь на исходе»: названы признаки срочной замены сцепления

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Рывки автомобиля при трогании и разгоне, высокие обороты без увеличения скорости, а также запах гари свидетельствуют о том, что водителю в ближайшее время нужно заняться ремонтом сцепления. В противном случае машина может «встать» в самый неожиданный момент. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, не заметить сожженное сцепление сложно. Признаками поломки являются гарь, сильный запах, дым, а машина больше не едет. Но чаще изменения, которые приводят к поломке, происходят постепенно, их важно отследить. Сжечь сцепление с первого раза — нужно постараться. К такой поломке приводят большие нагрузки, буксировка тяжелого прицепа или резкая езда.

— Если вы уже попадали несколько раз в ситуацию, когда от сцепления шел запах, потом почувствовали, что сцепление «берет» в самом конце — то есть если раньше вы немного приотпускали педаль, и машина трогалась, то теперь педаль приходится отпускать почти до конца, если при движении на пятой передаче (или шестой, у кого есть), вы нажимаете газ, обороты растут, а скорость не увеличивается, и наконец, если при трогании и разгоне — здесь уже на низших передачах — появились рывки, то все это признаки того, что жизнь сцепления на исходе. Лучше уже сейчас записаться на его замену, чтобы потом не ехать в автосервис на эвакуаторе, — сказал эксперт.

Сегодня не всякий автолюбитель знает, что такое сцепление, по крайней мере, в Москве, отметил Пилипишин. Он подчеркнул, что со сцеплением знакомы в основном те россияне, которые учились управлять автомобилем на механической коробке передач или ездят на таком сегодня.

— В доковидную эпоху, но в период обострения политических противоречий с Западом, я получал автомобиль в прокатной фирме в одном из европейских аэропортов. Протягиваю свой паспорт, а в ответ с нескрываемым подозрением в голосе слышу: «Что, русский?!» Я насторожился. Думаю, неужели с политическими вопросами сейчас пристанет? Но тут же прозвучал следующий вопрос: «Да вы на «ручной» коробке ездить-то умеете?». Тогда я удивился — казалось, такие сомнения логично гражданину США адресовать. Но, вернувшись в Москву, погулял по переулкам в центре, заглядывая в припаркованные машины, причина сомнений того менеджера стала мне ясна: чтобы найти «ручную» коробку, нужно немало погулять. Почти как американцы стали. Причем в европейских городах ситуация, скорее, обратная, — заключил собеседник «ВМ».