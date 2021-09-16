«Живая цепь» защищает стену Покраса Лампаса с именами пропавших детей

Фото: Александр Иванов

Куратору проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олегу Леонову удалось защитить граффити с именами пропавших детей на Якиманке, которые собирались закрасить сотрудники «Жилищника».

Живая цепь, в которую выстроились десятки москвичей, не позволила коммунальщикам начать работы по закраске граффити Покраса Лампаса на Якиманке. К ситуации удалось привлечь внимание СМИ, и власть вынуждена была отреагировать. На место прибыли сразу несколько столичных чиновников, которые обещали, что предписание об уничтожении арт-объекта будет пересмотрено. Сами работы были немедленно остановлены, коммунальная техника и рабочие вернулись на базу.

— К сожалению, мы вновь стали свидетелями того, как властная машина, выполняя свои задачи, иногда забывает о людях. Уникальный арт-объект, созданный Покрасом Лампасом совместно с «ЛизаАлерт» ко Дню пропавших детей, решили просто закрасить. Мы напомнили чиновникам о том, что, прежде всего, они обязаны работать для народа, а не бездумно исполнять планы и предписания. Мы параллельно боролись за граффити на улице и использовали юридические инструменты. Искренне рад, что стену с именами пропавших детей удалось отстоять, — подчеркнул Леонов.

История стены с именами пропавших детей

Совместная работа «ЛизаАлерт» и Покраса Лампаса появилась на Большой Якиманке 35с1 25 мая этого года. Художник приурочил создание произведения к Дню пропавших детей. Ежегодно в России пропадают тысячи детей, многих из них спасают добровольцы-поисковики из «ЛизаАлерт». Стену дома полностью покрывают имена пропавших и не найденных детей, заявки о пропаже которых поступали в «ЛизаАлерт».

Угроза стене и дежурства активистов

Во вторник, 14 сентября, Леонов объявил о том, что его команда начинает дежурство у граффити Покраса Лампаса на Большой Якиманке. По сведениям местных жителей, сотрудники «Жилищника» были готовы выехать и закрасить граффити.

Олег Леонов говорит:

— Несколько дней назад у нас появилась информация, что уникальный арт-объект, граффити Покраса Лампаса с именами пропавших и погибших детей хотят закрасить. Эти граффити — не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме. Мы обещаем приложить все усилия, чтобы спасти граффити.

Леонов объявил, что его команда начинает дежурство у стены. Параллельно Леонов обратился к властям с призывом не уничтожать уникальный арт-объект по бюрократическим причинам.

Проблема была всего лишь в документах, которые нужно собрать в полном объеме. Жители дома не против граффити, наоборот — считают, что их нужно сохранить.

Тревогу забили местные жители, увидевшие пристальный интерес к стене со стороны сотрудников «Жилищника». Некоторые говорили о появлении на месте спецтехники.

Спасение стены

В начале сентября появилась информация о том, что граффити Покраса Лампаса с именами пропавших детей на Якиманке 35с1 закрасят. 14 сентября было организовано круглосуточное дежурство у арт-объекта. 16 сентября активисты и неравнодушные горожане во главе с Олегом Леоновым выстроились в живую цепь, не позволяя коммунальщикам подогнать технику и начать работу по уничтожению арт-объекта.

На место прибыли чиновники управы, которые под давлением протестующих согласились с тем, что граффити должны остаться на месте, а решение по их закраске будет пересмотрено.

Общественный деятель Дмитрий Захаров подчеркнул важность того, что удалось отстоять сохранение граффити.

— К сожалению, то, что мы видим на примере с граффити на Якиманке, привычный образ действия чиновников, которые только декларируют народовластие, а на деле всегда поступают так, как удобно и привычно им. Хорошо, что уникальную социальную работу Покраса удалось отстоять, но кто поручится, что коммунальщики не вернутся через месяц или полтора? Нужно менять всю систему отношений власти и общества, на все граффити, парки, дома, стадионы активистов не хватит, — отметил Захаров.