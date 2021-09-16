Начался прием заявок на участие в экологических премиях правительства Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Принять участие в конкурсе в области охраны окружающей среды смогут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Желающие смогут попробовать свои силы в четырех номинациях: «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий», «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект», «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии столицы», «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».

Конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы состоится для учеников профильных вузов и проектных организаций. Участники должны представить собственный нереализованный проект благоустройства объектов, говорится в сообщении Telegram-канала.

Прием заявок проходит с 16 сентября до полуночи 1 ноября 2021 года на сайте премий.

В прошлом году в экологических премиях приняли участие 108 проектов.