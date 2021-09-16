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Андрей Бочкарев раскрыл детали строительства БКЛ в условиях плотной застройки

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев раскрыл детали строительства БКЛ в условиях плотной застройки
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Возведение юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на станциях «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» производилось в условиях плотной городской застройки. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станции «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» расположены в густонаселенных районах юго-запада столицы, поэтому строители выполнили большую работу по переносу существующих и прокладке новых инженерных коммуникаций, — заявил заммэра.

Генеральный директор «Мосинжпроекта», являющегося главным подрядчиком в строительстве столичного метро, Юрий Кравцов добавил, что на станциях БКЛ «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» специалисты уложили около полутора миллионов метров кабельной продукции, почти 70 тысяч метров трубопроводов, более 20 тысяч метров воздуховодов и 113 тысяч кубометров бетона.

— Весь этот объем работ в совокупности выполнили порядка 4000 строителей, — заключил гендиректор.

В четверг, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро от станции Давыдково» до станции «Проспект Вернадского». По его словам, в скором времени здесь запустят пассажирское движение.

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