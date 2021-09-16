Работу транспорта на Пресне изменят после завершения благоустройства

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В связи с окончанием работ по благоустройству улиц Пресненского района Москвы 18 сентября изменится режим работы маршрутов и остановок на Пресне. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 16 сентября.

На маршрутах № 152 и 366 остановка «Улица Заморенова» будет работать при движении в обе стороны. Для маршрута № 366 остановка «Метро «Краснопресненская» в сторону Филей будет перенесена на разворотный круг, где останавливаются маршруты №№ м6к, м35, 4, 69, 152 и 216, говорится в сообщении.

Пассажирам, пользующимся остановкой «Улица Сергея Макеева», необходимо будет пройти на 150 метров вперед. Теперь она будет совмещена с остановкой «Улица Анны Северьяновой». Остановка транспорта «Метро «Баррикадная» на Большой Грузинской улице будет работать для пассажиров в обе стороны.