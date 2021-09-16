Новый исправительный центр открыли в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Москве произошло важное события для тех, кто преступил закон и оказался в заключении — открылся первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ).

Еще в 2011 году было принято решение, что за нетяжкие преступления при отбытии части срока осужденный может отбывать его не в колонии, а на специальных участках. Там осужденный может работать и получать зарплату. В Москве 16 сентября 2021 года в Зеленограде по адресу улица Панфилова, 21, открылся такой участок.

— Он рассчитан на размещение 186 осужденных, где созданы хорошие коммунально-бытовые условия. В двухэтажном здании общежития расположены помещения административного назначения, комната приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, оборудованные современными душевыми кабинами и стиральными машинами, спальные помещения и кабинеты для проведения воспитательной работы. Здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, — рассказал «ВМ» принимавший участие в открытии участка министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Отбывающие срок заключенные живут на участке, как в общежитии. С утра их отвозят на работу, а к вечеру — обратно, где у них есть 3–4 часа свободного времени. В общежитии ведется строгий контроль за их поведением — нельзя опаздывать к отбою, на вечернюю поверку. Заключенные получают зарплату (она может доходить до нескольких десятков тысяч рублей). Коммерческая фирма заключила с УФСИН договор, согласно которому все обитатели участка работают на стройках и возводят жилье по программе реновации. Однако стоит лишь один раз употребить алкоголь или совершить какой-либо другой проступок — нарушителя помещают снова в одну-единственную камеру, оборудованную на первом этаже общежития, затем — суд, и снова в колонию, отбывать остаток срока.

Помещение оборудовано стиральными машинами, бытовыми комнатами, кухней — всем необходимым. Так что те, кто решил встать на путь исправления, могут быть переведены на такую форму отбытия наказания и выполнять исправительные работы, восполняя дефицит рабочих на стройках, заводах и в других столь необходимых Москве местах. Сейчас 186 000 осужденных имеют право просить перевести их из колонии на принудительные работы, но пока в РФ всего 13 000 рабочих мест для исполнения такой формы наказания.