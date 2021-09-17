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Самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 2,8 миллиарда рублей налогов

Анастасия Колоскова

Город
Самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 2,8 миллиарда рублей налогов
Фото: freepik.com

За восемь месяцев этого года самозанятые москвичи перечислили в городской бюджет 2,78 миллиарда рублей налогов на профессиональный доход. Это в 3,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что каждый месяц самозанятые горожане отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей.

— Количество самозанятых в Москве прирастает в среднем на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек — это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года этот статус в столице получили 236 тысяч человек, — рассказал заммэра.

Наибольший месячный прирост количества самозанятых в столице наблюдался в марте. Тогда этот статус получили 34 тысячи горожан.

Также увеличивается и доход самозанятых. С начала 2019 по 1 сентября 2021 года суммарный доход составил 232 миллиарда рублей. По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, это 40 процентов от суммарного дохода самозанятых во всех регионах России. По его словам, средний чек к сентябрю увеличился на 20 процентов по сравнению с началом года и достиг 2332 рублей. За год этот показатель вырос на40 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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