Петр Бирюков: Стартовала реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО

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Стартовали работы по реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО — расположенного в поселении Кленовском. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время реализуется масштабная программа модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Они оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, благодаря которым после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание, — рассказал заммэра.

По его словам, в поселении Кленовском в настоящее время сотрудники комплекса городского хозяйства ведутстроительные работы. Там возводят здание механической очистки и доочистки сточных вод, а также монтируют блок емкостных сооружений глубокой биологической очистки. Очистные запустят в 2022 году.

— Запланированные мероприятия позволят исключить из системы водоотведения Кленовского устаревшие технологии, не обеспечивающие должной очистки стока, и выработавшее ресурс оборудование. Разработанный проект включает внедрение самых передовых технологий, что позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод, — отметил руководитель компекса городского хозяйства.

После того как к Москве присоединились новые территории, напомнил он, очистные сооружения, перешедшие на баланс Мосводоканала, прошли комплексное обследование и инвентаризацию.

— В итоге был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования, — уточнил Петр Бирюков.

Он добавил, что масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО ведутся с 2012 года.

В настоящее время модернизированы девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Щапово, Минзаг, Курилово, Птичное, Рогово, Марушкино, Кокошкино, Киевский и Бабенки. Три устаревших комплекса вывели из эксплуатации. На их месте построили насосные станции, перекачивающие сточные воды на современные объекты.