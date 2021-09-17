Выставка об истории органов госохраны открылась на ВДНХ

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представляет выставку об истории развития и современной деятельности органов государственной охраны.

Посетители увидят подлинники и копии исторических документов, фотографии и видеоматериалы, отражающие историю органов государственной охраны. Экспонаты расскажут об истории Московского Кремля, обеспечении деятельности первых лиц государства, а также о разных сторонах функционирования госохраны. В числе экспонируемых предметов — специальная техника, макеты оружия, образцы формы одежды.

Часть экспонатов связана с обеспечением деятельности первых лиц государства — от микрофонов с трибуны мавзолея Ленина и средств связи, включая телефон с электронной телефонной книгой на 500 номеров из кабинета Юрия Андропова, до государственного флага и штандарта президента Российской Федерации, которые выносились на церемонию вступления в должность президента 7 мая 2018 года.

Часть предметов связана с Московским Кремлем, например, эскизы маскировки Кремля во время Великой Отечественной войны, рубиновое стекло кремлевских звезд.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.