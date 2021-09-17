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Фестиваль Geek Picnic пройдет на Винзаводе

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль Geek Picnic пройдет на Винзаводе
Фото: Пресс-служба фестиваля

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2 октября приглашает взрослых и детей в центр современного искусства «Винзавод». Форум посвящен вопросам образования. В его программе представлены обучающие активности и возможности развития для всех возрастов.

Юные гости найдут для себя много интересного на уроках игрового развития, где они смогут поиграть в архитектурные и электро-конструкторы. Также их ждут новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности. А еще каждый сможет самостоятельно собрать робота.

Взрослые участники форума найдут себя в зоне стартапов, где им представят высокотехнологичные наработки: летающее такси Hoover Surf и разных роботов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам трудоустройства в области IT и высоких технологий.

Лекторий фестиваля сконцентрирует внимание слушателей вокруг медицины и биотехнологий, последствий ковида для организма и психологического состояния людей. Здесь также расскажут о биокатастрофах, инновационных фуд-технологиях и технологических трансформациях городской среды, вторичном использовании. Еще один лекторий посвящен цифровизации различных сфер жизни человека: искусственный интеллект, дистанционное образование, машинное обучение.

В программе форума: аллея художников-комиксистов, конкурсы косплееров и VR-аттракционы.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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