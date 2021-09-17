Народный календарь. Чего нельзя делать 18 сентября, чтобы избежать беды

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В этот день Православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену Праведную Елисавету — родителей Иоанна Крестителя. Издревле на Руси люди верили, что в этот день, чтобы не привлечь к себе беду, не стоит оборачиваться при возвращении домой. Говорят, что так за собой можно принести в свой дом разные беды и печали.

В этот день следует провести генеральную уборку дома, очистить все места от грязи. Таким образом вы сможете избежать негативного влияния и привлечете в свою жизнь интересных людей.

Приметы погоды

Если на рябине рано пожелтели листья, то будут ранние осень и зима.

Если рябины много, то осень будет дождливой, мало — засушливой.

До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.

Праздники

Всемирный день мониторинга воды

Ежегодно 18 сентября начиная с 2003 года отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды.

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (Water Environment Federation, WEF) и Международной водной ассоциации (International Water Association, IWA).

Всемирный день донора костного мозга

Каждую третью субботу сентября начиная с 2015 года отмечается Всемирный день донора костного мозга.

Первоначально его отмечали в четырех европейских странах, где набирала активность деятельность Всемирной ассоциации доноров костного мозга. Однако важность проблем, решающихся благодаря наличию единого регистра доноров костного мозга, то есть базы данных о людях, готовых при необходимости и совпадении генотипа стать донорами для больного, нуждающегося в трансплантации, привела к тому, что акция по проведению Дня донора костного мозга получила международный охват и была поддержана в разных уголках земли. Сегодня праздник отмечается более чем в 50 странах мира.

Международный день сока в России

По мнению специалистов, соки должны быть в рационе каждого человека, особенно в холодные времена года (осенью и зимой), когда витамины особенно важны для четкого функционирования организма. Именно напитку, который быстро и легко усваивается и является, пожалуй, самым доступным способом получения разнообразных полезных веществ, элементов и витаминов, и посвящен этот праздник.

Международный день сока ежегодно празднуется в третью субботу сентября. В 2021 году мероприятия проходят 18 сентября.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 18 сентября, чтобы избежать беды

События

В Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска

18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник: человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез о настоящем имени и происхождении узника. Легенде он обязан и своим прозвищем Железная Маска.

В безмолвии прожил он долгих 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли.

В Красной армии введено понятие гвардейской части

Ставкой Верховного Главнокомандования Красной армии 18 сентября 1941 года было введено понятие гвардейской части. Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского выступа во время Второй мировой войны.

Сегодня в состав Вооруженных сил Российской Федерации входят: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28-я Краснознаменная гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27-й ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части Сухопутных войск и Военно-воздушных сил.

В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ, англ. — Central Intelligence Agency) — Агентство федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого — сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ — это основной орган внешней разведки США.

В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.

Родились

1905 год — Грета Гарбо, шведская и американская киноактриса, обладательница «Оскара».

1912-й — Ариадна Эфрон, переводчик, искусствовед, художница, мемуаристка, поэтесса, дочь М. Цветаевой.

1918-й — Виктор Талалихин, советский военный летчик, Герой Советского Союза.

1971-й — Лэнс Армстронг, американский велогонщик; единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачете «Тур де Франс».

1971-й — Анна Нетребко, российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка РФ.

Именины отмечают Федор, Елизавета, Ираида, Раиса, Ефим, Афанасий, Алексей, Захар, Глеб, Максим.