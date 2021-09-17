«Нонсенс»: отельеры раскритиковали идею ФАС штрафовать гостиницы за завышение цен

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Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий, не соответствует понятию рыночной экономики, кроме того, ни в одной стране мира подобных схем регулирования цен на проживание в отелях нет. При принятии закона отели не смогут окупать себя в привычный десятилетний срок. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

В законопроекте ФАС речь идет об отелях в крупных городах. Пока в нем отмечены Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. Авторы документа предложили рассчитывать стоимость номеров по методике, которую утвердило правительство. Завышающих цены отельеров будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. За отсутствие информации о стоимости услуг предпринимателей предложили штрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, компании — от 300 до 500 тысяч рублей.

Если есть спрос и предложение, отели пустыми не стоят, отметил Прасов. Он назвал нормальной ситуацию на рынке, когда при предложении проживания в номере за 300 тысяч рублей есть гость, готовый платить такую сумму.

— Если бы человек не готов был платить, отель бы остался пустым и понес потери. Давайте смотреть правде в глаза. Таких сезонов, как в 2020–2021 годах, вряд ли стоит ожидать далее. Все равно плавно снижается нагрузка, открываются границы, больше россиян полетит за рубеж, меньше полетит в Краснодарский край и Крым. Проблемы с ценой в этом разрезе не будет. А что касается сезонов и крупных деловых событий, то ни в одной стране в эти периоды цены не регулируются, — рассказал эксперт.

По его словам, в рыночной экономике цена должна определяться взаимодействием спроса и предложения. Также Прасов отметил, что окупаемость отелей находится в сложном временном периоде от 10 лет. И в этой ситуации регулирование цен на услуги — «нонсенс», заключил эксперт.