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Детский технопарк «Мосгормаш» открыл набор на курс по основам программирования

Анастасия Колоскова

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Детский технопарк «Мосгормаш» открыл набор на курс по основам программирования
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Школьников в возрасте от 14 до 17 лет приглашают на бесплатные занятия по образовательной программе Computer Science 50 (CS50) в детский технопарк «Мосгормаш». Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте программы до 30 сентября, а затем пройти собеседование.

Этот базовый курс по основам программирования и компьютерных наук, разработанный в Гарвардском университете, является одним из самых популярных в мире.

Пройти курс CS50 в очном формате можно по адресу Каширский проезд, дом 13, строение 2. Лекции и практические задания переведены на русский язык и адаптированы для учащихся от 14 до 17 лет. Вести занятия будут преподаватели международной школы программирования Coddy. Занятия стартуют 5 октября. Обучающимся нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

— Москва создает инновационную инфраструктуру детских технопарков для развития подрастающего поколения. Все это позволяет старшеклассникам получать не только теоретические знания, но и практические навыки, востребованные в различных областях профессиональной деятельности. Сегодня в городе работают 18 детских технопарков, программы которых способствуют погружению ребят в мир современных технологий и инноваций, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По окончании курса слушателям вручат именной сертификат международной школы программирования Coddy. Также за дополнительную плату можно попробовать получить сертификат Гарварда. Для этого потребуется загрузить свой проект на специальной платформе университета и подготовить видеопрезентацию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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