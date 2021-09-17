Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть парка на Павелецкой площади
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади, где вскоре откроют подземный торговый комплекс.
— На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать. Мы три года тому назад изъяли территорию у владельцев, которые не работали над ней. Нашелся новый инвестор — компания «ПИК». Создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел, — сказал Сергей Собянин.
По его словам, рядом с площадью реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения транспорта. Мэр подчеркнул, что новое общественное пространство станет гордостью города.
Сергей Собянин выразил надежду, что уже в ближайшее время будет запущена вторая очередь проекта, подразумевающая строительство торгово-развлекательного центра.
Мэр Москвы добавил, что в районе продолжатся работы по благоустройству. Специалисты приведут в порядок прилегающие к Павелецкой площади улицы Дубининскую и Кожевническую.
Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, проект реконструкции Павелецкой площади подразумевает строительство пятиэтажного подземного многофункционального комплекса, три этажа в котором займет торгово-развлекательный центр, а четвертый и пятый — паркинг на 277 машино-мест.
На крыше торгового комплекса создан ландшафтный парк площадью 3 гектара с фонтаном и открытым амфитеатром.
В настоящее время на Павелецкой площади подходят к концу фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также благоустройство ландшафтного парка. Общая строительная готовность комплекса составляет 90 процентов. Для горожан уже открыта часть нового парка с фонтаном.
Завершить реконструкцию и благоустройство площади планируют до конца года.