Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть парка на Павелецкой площади

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади, где вскоре откроют подземный торговый комплекс.

— На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать. Мы три года тому назад изъяли территорию у владельцев, которые не работали над ней. Нашелся новый инвестор — компания «ПИК». Создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел, — сказал Сергей Собянин.

По его словам, рядом с площадью реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения транспорта. Мэр подчеркнул, что новое общественное пространство станет гордостью города.

Сергей Собянин выразил надежду, что уже в ближайшее время будет запущена вторая очередь проекта, подразумевающая строительство торгово-развлекательного центра.

Мэр Москвы добавил, что в районе продолжатся работы по благоустройству. Специалисты приведут в порядок прилегающие к Павелецкой площади улицы Дубининскую и Кожевническую.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, проект реконструкции Павелецкой площади подразумевает строительство пятиэтажного подземного многофункционального комплекса, три этажа в котором займет торгово-развлекательный центр, а четвертый и пятый — паркинг на 277 машино-мест.

На крыше торгового комплекса создан ландшафтный парк площадью 3 гектара с фонтаном и открытым амфитеатром.

В настоящее время на Павелецкой площади подходят к концу фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также благоустройство ландшафтного парка. Общая строительная готовность комплекса составляет 90 процентов. Для горожан уже открыта часть нового парка с фонтаном.

Завершить реконструкцию и благоустройство площади планируют до конца года.