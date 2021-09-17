Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде

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Для быстрого выздоровления при простуде необходима особая диета: блюда должны быть простыми и легко усваиваться. Жареные, копченые, острые и соленые продукты во время болезни лучше не есть. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

Эксперт отметила, что при простуде желательно отказаться от ряда продуктов.

— Во время болезни нужна легкая диета, как при гастрите. В рационе не должно быть острых, соленых, жареных и жирных блюд, — рассказала врач.

Она отметила, что во время простуды человеку стоит употреблять только легкоусвояемые продукты. Лучше отказаться от копченостей и «тяжелых» мясных продуктов (например, стейков), рассказала собеседница «ВМ».

По словам специалиста, во время болезни особенно полезно употреблять в пищу супы.

— Легкие овощные супы — хороший вариант для диеты при простудных заболеваниях. Не стоит забывать и про куриный бульон, который считается эффективным природным средством для лечения простуды, — рассказала Чернышова.

Также врач отметила, что при простуде важно восполнять запасы белка, которые организм тратит на борьбу с болезнью. С этой целью можно употреблять «легкие» мясные блюда, яйца, молочные продукты и нежирную рыбу, заключила собеседница «ВМ».