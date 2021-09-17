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Пилоны парадных ворот Александринского дворца отреставрируют

Анастасия Колоскова

Город
Пилоны парадных ворот Александринского дворца отреставрируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реставраторы восстанавливают в Нескучном саду пилоны парадных ворот Александринского дворца, выполненные в стиле позднего ампира и являющиеся архитектурным шедевром середины XIX века.

На его высоких пилонах были установлены величественные статуи. Реставрация объекта ведется с применением сложных технологий. Перед работами специалисты изучали архивные документы о строении памятника и использованных материалах, а также особенности грунта.

В настоящее время реставраторы выровняли правый (северный) пилон и приступили к исправлению накренившегося левого (южного). Массивные конструкции выполнены из белого камня и являются главными элементами парадных ворот. Они выступают основанием для античных статуй мужчин и женщин, которые держат рог изобилия. Композиция называется «Времена года».

— Процесс укрепления пилона был длительным, ведь только на то, чтобы в сваях застыл бетон, понадобилось 28 дней. Само устранение крена правого пилона заняло у специалистов порядка восьми часов. Реставраторы подошли к работе максимально бережно. Положение массивного элемента меняли с помощью нескольких гидравлических домкратов, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, отметив, что процесс контролировали инженеры-геодезисты.

Пилоны парадных ворот Александринского дворца отреставрируютФото: Официальный сайт мэра Москвы

Левый пилон будет выровнен аналогичным способом до конца сентября 2021 года.

Скульптурные композиции обоих пилонов будут приводить в порядок в мастерских. Помимо этого, ведется восстановление ограды дворца.

В настоящее время идет работа над проектом реставрации самого Александринского дворца. Работы будут выполнены за счет средств гранта, выделенного Российской академии наук из городского бюджета.

Восстановление всего комплекса завершат к празднованию 300-летия академии в 2023 году, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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