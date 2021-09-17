Сергей Собянин открыл памятник медикам — героям борьбы с коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Трубецкая улица, 8с2 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», который установили на территории Сеченовского университета.

— Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва — перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии, — рассказал глава города, отметив, что главным памятником медицинских работников являются 1,5 миллиона вылеченных пациентов и десятки тысяч спасенных жизней.

По словам Сергея Собянин, система города уже многие месяца работает в мобилизационном режиме.

В пресс-службе мэрии и правительства города отметили, что памятник представляет собой монументальную стелу, которая увенчан крестом. На лицевой части находится надпись: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Стелу под крестом украшает скульптурная композиция — фигуры медиков на фоне земного шара.

По данным столичной мэрии, в борьбе с коронавирусом приняли участие более 50 тысяч столичных медицинских работников, пишет Агентство городских новостей «Москва».