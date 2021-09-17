Снимают спазм и убирают кашель: какие травы восстанавливают легкие после болезни

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После бронхита и пневмонии россиянам приходится долго избавляться от остаточного явления — кашля. Этот неприятный симптом особенно долго может сохраняться после перенесенного коронавируса. Быстро восстановить организм помогут два эффективных лекарственных растения. О них «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

— Методом, можно сказать, проб определился круг наиболее эффективных растений, помогающих восстановить легкие после бронхита и пневмонии. Одно из таковых — бедренец камнеломковый. Мало кто о нем слышал как о бронхолегочном средстве. При бронхитах обычно две–три недели бывают остаточные явления — подкашливания. Бедренец очень быстро снимает спазм и убирает кашель. За два–три дня. После коронавируса, конечно, все проходит гораздо дольше. Но именно бедренец камнеломковый показал свою эффективность. У него достаточно специфический аромат, настойка из этого растения получается очень интересной. В небольшом количестве бедренец можно использовать и как фиточай, — отметил специалист.

По словам Юровского, бедренец камнеломковый не относится к растениям, вызывающим аллергию (сорные травы). Но его передозировка может грозить нежелательными реакциями. К тому же, добавил травник, растение легко перепутать с «более ядовитыми собратьями». В аптеках бедренец камнеломковый не продается — лучше обратиться за помощью к специалисту.

Более доступное растение — корень солодки. Он продается в аптеках.

— При коронавирусной инфекции корень солодки показал хороший эффект. Это растение уникально благодаря глицирризиновой кислоте, которая в нем содержится. Солодка помогает вывести человека из гормональной зависимости, когда врачи для лечения прописывают стероидные препараты, — отметил Юровский.

Эксперт предупредил, что корень солодки не всегда подходит для лечения детей и опасен для гипертоников. Это растение удерживает воду, из-за чего может подняться давление. Травник порекомендовал перед применением вышеперечисленных растений обратиться за консультацией к врачу.