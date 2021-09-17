Названы симптомы, с которыми нужно срочно бежать к трихологу

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При появлении зуда, очагов выпадения волос или их поредения, а также корочек или шелушения на коже головы нужно как можно скорее обратиться к специалисту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

— Бежать к врачу нужно, когда вы заметили очаг без волос или поредение волос на макушке. Также когда вас мучает зуд или вы замечаете корки или шелушение на волосистой части головы, — отметила Юцмюц.

Помощь специалиста необходима, если появились обильная перхоть и покраснение по краю волосистой части головы.

Кроме того, заметила Юцмюц, для восстановления волос нужно набраться терпения.

— Лечение выпадения волос — это длительный период времени. Может понадобиться от нескольких недель до нескольких месяцев, — заключила собеседница «ВМ».