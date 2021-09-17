Кому категорически нельзя идти на курсы экстремального вождения

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Посещать курсы экстремального вождения должны только профессиональные водители. Новичкам лучше отдать предпочтение защитному вождению, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Владимир Бахарев.

По его словам, начинающие автолюбители неспособны найти правильное применение навыкам, полученным на курсах экстремального вождения.

— Осваивать приемы экстремального вождения должны только те, кому это нужно для повышения квалификации и кто понимает, когда эти навыки могут пригодиться. Неподготовленному человеку такие знания никак не помогут, — уверен Бахарев.

Эксперт подчеркнул, что для обычного водителя курсы экстремального вождения похожи на аттракцион. Все упражнения на таких занятиях выстраиваются с учетом вероятных ошибок ученика. В опасной ситуации у водителя возникнет обманчивое ощущение, что он в ней уже бывал, пояснил собеседник «ВМ».

Неподготовленный водитель будет неправильно применять полученные навыки в обычном вождении, предупредил Бахарев.

— Человек, считающий, что научился удерживать машину в заносе, вряд ли просто так откажется от этого умения. Наоборот, он будет всячески демонстрировать его друзьям, — уверен специалист.

Автоэксперт заметил, что даже восьмичасовые курсы не помогут водителю реально освоить навыки экстремального вождения. Для их устойчивого формирования автомобилист обязан практиковаться ежедневно, рассказал Бахарев.

Собеседник «ВМ» посоветовал начинающим водителям обратить внимание на курсы защитного вождения.

— Новичкам гораздо полезнее освоить навыки защитного вождения. Это позволит водителю прогнозировать изменение дорожной ситуации и принимать превентивные меры. Лучше не попадать в экстремальные ситуации, чем потом выбираться из них при помощи трюка, — уверен специалист.

Бахарев подчеркнул, что навыков, полученных в автошколе, часто не хватает начинающему автомобилисту. Курсы защитного вождения способны компенсировать этот недостаток, заключил автоэксперт.