Дочь певицы Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Памятник на могиле российской артистки Валентины Легкоступовой установят в ноябре 2021 года. В настоящий момент близкие звезды вместе со специалистами разработали проект будущего постамента. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказала дочь певицы Анетта Бриль.

По ее словам, памятник будет выполнен в форме скрипичного ключа. Также монумент украсят трогательные надписи.

— Очень красивый, с изюминкой. Будет большая фотография мамы. Я выбрала ее любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью. На снимке мама улыбается, — отметила дочь артистки.

Анетта Бриль в беседе с изданием «Собеседник» подчеркнула, что после смерти матери часть ее праха развеяли в Республике Крым, а другую — похоронили на Троекуровском кладбище.

Смерть популярной артистки Валентины Лекгоступовой трагична и таинственна. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа 2020 года. В тот же день певица ушла из жизни в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга.