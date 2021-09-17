Зарубежные инвесторы создали в Подмосковье сто тысяч новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Иностранные инвесторы вложили в свои проекты в Московской области около двух триллионов рублей и создали более 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщают в региональном Мининвесте в пятницу, 17 сентября.

В настоящий момент в области работают более трехсот предприятий с иностранным капиталом.

— По нашим оценкам, общий объем зарубежных капиталовложений в экономику Подмосковья составил два триллиона рублей, а число созданных иностранными компаниями рабочих мест уже превысило 100 тысяч. При этом предприятия работают в самых разнообразных отраслях промышленности — от выпуска стройматериалов до изготовления высокотехнологичного медицинского оборудования, — сообщила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье реализуют свою деятельность предприятия из 39 стран мира. Одними из главных партнеров области являются немецкие, американские и французские компании. Но большую заинтересованность к Подмосковью проявляют и другие страны — Мексика, Ирландия, Индия, Бразилия, передает «Подмосковье сегодня».