Мосприрода позвала горожан на марафон мероприятий «ЭкоТуризм»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мосприрода приглашает с 20 по 26 сентября горожан и гостей столицы на марафон мероприятий «ЭкоТуризм». На природных территориях и в экоцентрах пройдет около 40 бесплатных экозанятий, которые посвящены теме экологического туризма.

Праздничная неделя в Мосприроде посвящена Всемирному дню без автомобиля, Всемирному дню здоровья окружающей среды и Всемирному дню туризма.

Посетителям расскажут, как обходиться без автомобиля, и познакомят с азами и секретами экотуристического движения. В программе: викторины, лекции, квесты, кружки, игры об экотуризме и мастер-классы.

Так, гостей марафона ждут квест «Такая прекрасная планета», викторина «День без автомобиля», велоэкскурсии, экскурсия «К истокам рек», тематическое занятие «Как животные готовятся к зиме», экофильмотека «Не оставляй следов», экскурсия «Звон Машкинского ручья», квесты «Знатоки парка» и «Лесные семейки», празднование всемирного праздника «День туризма».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.