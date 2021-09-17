«Давно ждем вас!»: россиянам посоветовали, что посмотреть в Эстонии

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Эстония порадует российских туристов, въезд которым в страну разрешен при наличии двух прививок «Спутником V», нетронутой природой, старинными достопримечательностями и интересными музеями. Эстонцы ждут граждан России в гости. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала русский гид в прибалтийской республике Татьяна Ширшова.

Эстония разрешила въезд людям, которые привились российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Вакцинированные россияне могут посещать страну с целью туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Согласно разъяснению посольства Эстонии, для этого понадобится действующая шенгенская виза, свидетельство о полной вакцинации «Спутником V», а с момента введения последней прививки должно пройти не менее 21 дня.

По словам Ширшовой, направлений для путешествий в стране много. Это и остров Сааремаа, где находится единственный в Прибалтике замок XIV века в почти оригинальном состоянии, Чудское озеро, где можно познакомиться со староверами, старинные города с богатой историей, например, Тарту. Кроме того, российских туристов могут порадовать различные музеи: например, музей молока в Имавере, где можно приготовить молочные сырки и мороженое на оборудовании 30-х годов, а также музей радиовещания в Тюри.

— У нас очень много интересных мест, которые можно посещать. У нас очень интересные музеи. Очень многие русские туристы в восторге от замка Раквере, где местный гид проводит интерактивные экскурсии, недалеко от Таллина. Потом острова Сааремаа и Хийумаа, город Тартумаа с богатой историей, которая и с Россией связана. Город Хаапсалу, милый город, связанный с историей российских императоров XIX века, которые почти все там побывали. Хаапсалуский вокзал, где специально сделан перрон под императорский поезд. Поезд туда уже не ходит, но там очень интересный музей, — сказала собеседница «ВМ».

Ширшова отметила, что цены на отдых в Эстонии подъемные и не изменились после периода пандемии коронавируса. Так, например, два часа экскурсии обойдутся от 40 до 120 евро, а билет на паром стоит 2 евро на человека.

— Люди у нас очень гостеприимные, милые. Поздороваетесь с ними по-эстонски, они перейдут на русский язык. Иногда приезжают люди, у которых впечатление, что здесь монстры. Нет. Обычные люди, труженики, приятные люди. Особенно в сельской местности или на островной части, — подчеркнула Ширшова.

Также она рассказала, что в Эстонии очень красивая природа, ухоженная, с девственными полями и комфортной для туристов инфраструктурой в заповедниках. Сама собеседница «ВМ» отметила, что «соскучилась по российским туристам».

— Приезжайте, давно ждем вас! — заключила она.