Не требуют долгой укладки: топ модных стрижек осени 2021 года

Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Лучший способ избежать осенней хандры и зарядиться энергией — это изменить свой имидж. Стильная прическа поможет преобразиться и взглянуть на себя совершенно по-новому. Модные женские стрижки достаточно разнообразны, так что для всех найдутся подходящие варианты. О самых популярных рассказала парикмахер-колорист Лариса Шестаченко.

Прикорневой объем

Тем, кто с наступлением осени хочет кардинально поменять имидж, лучше сразу же звонить своему мастеру и назначать встречу с ним. А не решившимся пока на глобальные перемены можно порекомендовать прически с прикорневым объемом. Гладкие, прилизанные распущенные волосы лишь привлекают внимание к кончикам, которые всегда выглядят хуже остальной части волос. Расслабленный пучок, например, отлично подойдет. И кончики заодно можно спрятать.

Длинные и здоровые

За время карантина, когда светских и вечерних мероприятий было мало, у всех появилось время для того, чтобы заняться восстановлением волос, так что этот тренд возник естественным образом. Отказ от фена и щипцов, а также маски и постоянный уход во время заточения дома привели к тому, что длина — главный тренд этой осени. За длинными волосами нужно ухаживать особенно тщательно! Эксперты советуют состригать кончики волос каждые 4–6 недель и ни в коем случае не увлекаться сушкой волос горячим феном. Лучше всего укладывать локоны феном с прохладным воздухом или на бигуди. И уж точно не стоит пренебрегать средствами для профилактики секущихся кончиков — маслами для волос и увлажняющими сыворотками. Отлично подойдут для этой цели и натуральные масла (кокосового ореха, аргана и миндаля), которые создадут на поверхности прядей защитный барьер.

Фото: Из личного архива Ларисы Шестаченко

Челка каскадом

Не хотите отрезать слишком много длины, но хочется перемен? Идеальный вариант — челка-каскад в винтажном стиле, которая удлиняется по направлению к вискам. Такие челки обрамляют лицо и отлично смотрятся с остальными волосами, даже убранными в пучок. Эти челки подчеркивают скулы и глаза, придают четкий контур круглой форме лица и их легко укладывать.

Французский боб

Французский боб обычно короче, чем типичный боб длиной до подбородка, который мы часто видим в последнее время. Выглядит шикарно и стильно, не требует долгой укладки. Стрижка выглядит потрясающе на волосах любой текстуры, но особенно подойдет девушкам со слегка вьющимися локонами. Огромный плюс этой стрижки в том, что ее нужно слишком часто обновлять, ведь по мере отрастания она становится удлиненным бобом.

Каре

Прическа завоевала популярность свыше 10 лет назад, но и в 2021 году она остается на главных позициях. Каре помогает подчеркнуть оригинальность девушки. Стрижка акцентирует внимание на натуральной густоте и блеске локонов. Если хочется создать эффектный образ, необходимо только правильно уложить прядки — получается небольшая небрежность или чудесные кудряшки.