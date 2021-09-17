Голливудская актриса Джейн Пауэлл скончалась в возрасте 92 лет

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Актриса, певица, танцовщица и звезда золотого века Голливуда Джейн Пауэлл умерла в возрасте 92 лет в Америке. Об этом сообщили в пятницу, 17 сентября, в издании «New York Times».

Близкая подруга артистки Сьюзан Грейнджер рассказала, что голливудская звезда скончалась на днях в собственном доме в штате Коннектикут в США.

Актриса стала массово известной благодаря ролям в музыкальных постановках «Королевская свадьба» и «Семь невест для семи братьев» и сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Остров фантазий».

Помимо карьеры в кино, Джейн Пауэлл принимала активное участие в театральных спектаклях и занималась музыкой, передает телеканал «МИР».