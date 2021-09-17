Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался актер из «Склифосовского» Шухрат Иргашев

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался актер из «Склифосовского» Шухрат Иргашев
Фото: Pexels

Скончался народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал режиссер Улугбек Юлдашев.

Причину смерти Иргашева режиссер не уточнил.

— Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича, — приводит Пятый канал слова Юлдашева.

Иргашев родился 19 июня 1945 года вТашкенте. В 1989 году его удостоили звания народный артист УзССР. Всего за свою жизнь актер снялся почти в ста картинах. Зрители знают его по ролям в таких фильмах, как «Склифосовский», «Дневной Дозор», «Нюхач», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

РежиссерыАктерыутраты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте