Скончался актер из «Склифосовского» Шухрат Иргашев

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Скончался народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал режиссер Улугбек Юлдашев.

Причину смерти Иргашева режиссер не уточнил.

— Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича, — приводит Пятый канал слова Юлдашева.

Иргашев родился 19 июня 1945 года вТашкенте. В 1989 году его удостоили звания народный артист УзССР. Всего за свою жизнь актер снялся почти в ста картинах. Зрители знают его по ролям в таких фильмах, как «Склифосовский», «Дневной Дозор», «Нюхач», «Высоцкий. Спасибо, что живой».