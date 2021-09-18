Секретарь СНБО Украины устроил скандал из-за русского языка

Фото: youtube / LIGA.net

Секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов устроил во время брифинга перепалку с сотрудником СМИ, который задал ему вопрос на русском языке. Видео конфликта опубликовал телеканал ZIK.

В ответ на вопрос журналиста Данилов потребовал от того повторить фразу, так как «не совсем понял» ее суть. Также секретарь отметил, что он напрягается, когда слышит русскую речь.

В ответ на это оппонент Данилова напомнил ему, что тот является уроженцем Луганска и должен понимать по-русски.

— Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь и сейчас несете ее по всему миру, — ответил на это Данилов.

Он также добавил, что в Луганске насчитывается не меньшее количество патриотов, чем во Львове.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».